Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 1 maggio, Martina Grado: “Con Giacomo…”

Martina Grado, a poche settimane dalla scelta di Giacomo Czerny, ha raccontato le proprie emozioni e le proprie speranze ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Corteggiatrice di Giacomo sin dall’inizio del suo percorso, Martina si sente sempre più vicina a Giacomo per il quale prova dei sentimenti sempre più importanti. “Emotivamente mi sento come se fossi sulle montagne russe: un attimo prima sono in alto, poi in basso. Ci sono delle volte in cui vorrei scendere dalla giostra, altre in cui vorrei andasse più forte, ma senza ombra di dubbio mi sento molto fortunata […]. Cosa provo per lui? Per lui provo… Basta come risposta? (Ride, ndr)”, ha spiegato Martina senza svelare totalmente i sentimenti che prova per Giacomo che sta conoscendo anche Carolina con cui il feeling è sempre più evidente.

Martina Grado, partita con tante speranze, spera di concludere la sua esperienza da corteggiatrice di Uomini e donne come fidanzata di Giacomo Cerny. Pensando al futuro, infatti, Martina si è lasciata andare svelando il proprio sogno: “Un amore folle che cambia di giorno in giorno, ed é in continua evoluzione. Vedo due persone determinate a portare avanti le proprie ambizioni personali, ma partecipi in quelle dell’altro […] Fuori, credo saremmo complici e complementari”. Martina, tuttavia, non è ancora pronta a scommettere su chi sarà la scelta di Giacomo che appare molto coinvolto anche da Carolina la quale, a sua volta, non nasconde di avere molti dubbi e di vedere il tronista più a suo agio accanto a Martina. Giacomo, per il momento, non ha nascosto di avere molti dubbi e di stare bene con entrambe.

