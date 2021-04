Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Sabina e Claudio, dopo la scelta…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 10 aprile

Uomini e donne tornerà in onda solo lunedì 12 aprile. In attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata del programma di Maria De Filippi, l’attenzione è per una coppia che si è formata in trasmissione. Claudio Cervoni e Sabina Ricci, dopo essersi incontrati nello studio di Uomini e Donne, dopo essersi frequentati per un po’, la coppia ha deciso di lasciare la trasmissione per vivere il sentimento senza telecamere. Come sta procedendo la storia tra i due? a raccontarlo sono stati l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, Claudio e Sabina hanno raccontato i segreti della loro storia d’amore spiegando di essere felici e sereni insieme. Tra i due procede tutto a gonfie vele. Dopo l’addio a Uomini e Donne, infatti, sono diventati praticamente inseparabili e Sabina ammette di vedere il proprio futuro accanto a Claudio.

Sabina Ricci pazza di Claudio Cervoni

Sabina Ricci ammette di essere felice accanto a Claudio Cervoni e di vedere il proprio futuro accanto all’uomo che ha scelto a Uomini e Donne. “Stiamo benissimo. Sarò sincera: se non lo vedo mi manca, quindi cerco di stare insieme a lui il più possibile. Lo vedo come l’uomo giusto per starmi accanto nel futuro. Per ora mi piace da impazzire (…) Lo stavo aspettando da un pò. Mi fa stare bene, mi da quello di cui ho bisogno. Claudio è un perfetto complice”, ha dichiarato la dama al magazine di Uomini e Donne. Dello stesso parere è anche Claudio. “E’ bello, ci stiamo vivendo a tutto tondo. Ci cerchiamo di continuo e stiamo insieme ogni giorno (…) E’ una donna importante ed è nei miei pensiero ogni mattina, appena mi sveglio. Ha stravolto i miei equilibri, non credevo potesse scattarmi qualcosa. La sento parte della mia vita”, ha aggiunto il cavaliere che ribadisce i propri sentimenti per Sabina.

