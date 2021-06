Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 12 giugno: Gemma e Ida, estate insieme

Uomini e Donne, anticipazioni e news 12 giugno

Gemma Galgani, in tanti anni, nel parterre del trono over di Uomini e Donne, non è ancora riuscita a trovare l’amore. In compenso, però, ha trovato un’amica vera come Ida Platano con cui è pronta anche a concedersi qualche giorno di vacanza insieme. Legate da un affetto sincero, Gemma e Ida hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine parlando del loro rapporto. “I progetti non ci mancano mai”, ha detto Gemma che si è soffermata sulla storia, ormai finita, tra Ida e Riccardo Guarnieri. “Spesso mi ha ostacolata. Si sa che non ero una sua sostenitrice, ma non ho mai interferito nella sua relazione con Ida”, ha aggiunto la dama di Torino che ha poi svelato di aver dato un consiglio alla Platano per riprendere in mano la propria vita. “Le ho consigliato di chiedere un aiuto psicoanalitico e l’ho fatto affinché riacquistasse stima in se stessa, perché è una donna e una mamma meravigliosa”.

Ida Platano difende Gemma Galgani

Ida Platano difende Gemma Galgani ammettendo di essere molto infastidita dagli attacchi che riceve in trasmissione. “Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”, ha spiegato Ida che ha poi parlato dell’atteggiamento che la dama di Torino ha con gli uomini. “Più che illusione la chiamerei speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo un difetto”. Ida, inoltre, ha parlato dell’incontro avvenuto in aeroporto con Roberta Di Padua spiegando di aver chiatito con lei alcuni concetti già affrontati in trasmissione. “L’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole (…) Le ho sottolineato che comunque non ho mai provato empatia nei suoi confronti, che in passato mi ha fatta stare male, abbiamo ribadito alcuni concetti già esposti in trasmissione”, ha concluso.

