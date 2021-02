Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 13 febbraio, Maurizio P: “Gemma? Mi piace..”

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 13 FEBBRAIO

Dopo la fine della frequentazione con Maurizio Guerci che ha annunciato l’addio a Uomini e Donne per questioni lavorative, Gemma Galgani ha cominciato a frequentare il poeta Maurizio Pedruzzi. Con il suo nuove pretendente, però, le cose non sono partite nel migliore dei modi. Maurizio, infatti, ha turbato Gemma inviandole una foto in cui sfoggiava il fisico mostrandosi a petto nudo. Una foto che ha scatenato un confronto in studio al termine del quale Gemma, nonostante qualche dubbio, ha deciso di concedergli una seconda possibilità per farsi conoscere davvero. Maurizio Pedruzzi sarà, dunque, il nuovo amore della dama di Torino? In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il cavaliere confessa ciò che prova per Gemma e quello che l’ha spinta a chiamare la redazione del programma di Maria De Filippi per poterla conoscere.

MAURIZIO PEDRUZZI, APPELLO A GEMMA GALGANI

Maurizio Pedruzzi è convinto che con Gemma Galgani possa nascere qualcosa di bello. “Abbiamo un rapporto un po’ contrastato. Ci sitiamo ancora conoscendo, nonostante lei a un certo punto sembrasse intenzionata a voler chiudere. Abbiamo qualche difficoltà a trovare il modo giusto di comunicare: io sono una persona a cui piace l’ironia, mentre Gemma è più seriosa […] Mi ha colpito la sua personalità”, ha raccontato il cavaliere a Uomini e Donne Magazine. Maurizio ha intenzione di continuare a corteggiare Gemma anche se è consapevole di non avere ancora l’esclusiva. “Credo che Gemma in questo momento stia prendendo tempo, non avendo dato l’esclusiva solo a me. Ogni tanto mi sorprende: quando ci telefoniamo sembra molto più dolce, mentre in trasmissione non si fa problemi a essere più tagliente”, ha aggiunto il cavaliere che ha poi concluso così – “Vorrei riuscire a trovare con le la giusta modalità di comunicare, perché potrebbe nascere qualcosa di bello. Mi piace il suo lato più fragile, e il fatto di sembrare quasi come una bambina”.



