Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 14 febbraio: la verità di Michele Dentice

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 14 FEBBRAIO

Dopo circa un mese dalla fine della sua esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare l’ex cavaliere Michele Dentice che, all’interno del programma di Maria De Filippi, ha frequentato assiduamente Roberta Di Padua. Un rapporto che, tuttavia, è finito. La dama, infatti, ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione non ricevendo le attenzioni che avrebbe voluto. Oggi, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Michele Dentice torna a parlare proprio di Roberta Di Padua. “Ho provato ad avere un rapporto con Roberta e a portarlo avanti a piccolo passi – ha dichiarato il 36enne partenopeo al settimanale di Uomini e Donne – Lei, invece, pur parlando di sentimenti secondo me non provava nulla. La conferma l’ho avuta il giorno in cui ho deciso di lasciare il programma: se Roberta avesse davvero provato qualcosa per me, avrebbe fatto un gesto per dimostrarlo, mi avrebbe detto quantomeno una parola di conforto. E’ stata impassibile, non ha mosso un dito, è stata fredda”, ha detto.

MICHELE DENTICE: “NON HO NULLA DA NASCONDERE”

In una delle puntate già trasmesse di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha tirato fuori i propri dubbi su Michele Dentice parlando della presenza di una presunta donna al suo fianco. L’ex cavaliere, però, smentisce quando detto da Roberta e sottolinea non solo di non aver nulla da nascondere, ma di non avere nessuna donna al suo fianco. “Non ho avuto alcuna frequentazione fuori dallo studio. Ero un uomo libero sentimentalmente non vorrei mai avere al mio fianco una persona in grado di accettare una situazione del genere: una donna a cui stia bene che esco con altre persone. Lo ripeto perché voglio che sia chiaro: ho messo fine alla conoscenza con Roberta perché non c’erano i presupposti per andare avanti”. Roberta Di Padua che sta continuando a frequentare Riccardo Guarnieri risponderà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA