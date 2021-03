Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 14 marzo: torna Valentina Autiero?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 14 marzo

Per una dama che va via un’altra potrebbe tornare a Uomini e Donne? Alla trasmissione di Maria De Filippi ha detto addio Roberta Di Padua che, dopo vari alti e bassi, ha lasciato il programma insieme a Riccardo Guarnieri con cui è felicemente fidanzata. Prima di Roberta, alcuni mesi fa, aveva detto addio al programma anche Valentina Autiero la cui storia, però, non è mai decollata. Attualmente single, l’ex dama ha rilasciato un’intervista a Uomini e donne Magazine. Ripercorrendo quello che è stato il suo percorso nel programma, la Autiero non nasconde di avere dei rimpianti. “È un programma che rifarei mille volte, mi ha dato tantissimo, ma è naturale che resti il rimpianto di aver chiuso il percorso per l’uomo sbagliato. Non cerco più l’uomo delle favole, ma un uomo concreto […] Qualcosa dentro di me è cambiato: ho l’esigenza di trovare delle affinità elettive e di avere vicino un uomo a cui affidarmi davvero”, ha raccontato.

Valentina Autiero e l’intersse per Gero e Luca

Valentina Autiero è stata una protagonista indiscussa delle ultime stagioni del trono over di Uomini e Donne. Tra i cavalieri che protagonisti della stagione in corso, l’ex dama ammette di avere un interesse per Gero Natale che, tuttavia, dopo un’esterna con la tronista Samantha ha deciso di lasciare la trasmissione non sentendosi a suo agio e Luca che ha ricevuto i complimenti anche di Gemma Galgani. “Nel parterre over ho notato due cavaliere: Gero, di cui mi sarebbe piaciuto capire meglio il carattere e stuzzicarlo un po’, e Luca, la new entry. Nelle donne che hanno di fronte non vedo né una grande personalità né passionalità. Si espongono poco e pretendono ancora di meno”, ha detto la Autiero al magazine ufficiale della trasmissione.

