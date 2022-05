Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 15 maggio: affondo durissimo su Armando

Uomini e Donne, anticipazioni e news 15 maggio

Scintille e litigi tra i cavalieri del trono over sono all’ordine del giorno nello studio di Uomini e Donne che si avvia alla conclusione della stagione che ha visto il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri che ha fatto riaffiorare i vecchi sentimenti di Ida Platano. Proprio quest’ultima è stata spesso al centro di discussioni tra alcuni cavalieri. Da una parte c’è Armando Incarnato che, con Ida, ha un’amicizia e, dall’altra, c’è Alessandro Vicinanza che, dopo essere uscito per un periodo con la dama del trono over, ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. Più volte, Armando ha attaccato Alessandro non condividendo i suoi modi di fare e, soprattutto, non credendo al suo reale interesse per Ida.

Sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Armando ha parlato così di Alessandro: “Alessandro non mi è mai piaciuto: secondo me, poi magari mi sbaglio, ha studiato nei minimi dettagli tutto il mio percorso a Uomini e Donne per poi proporsi come un clone, per altro sbagliato, di ciò che sono io. Non è stato spontaneo”.

La replica di Alessandro Vicinanza

La risposta di Alessandro Vicinanza non si è fatta attendere. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, ha replicato al cavaliere pugliese sulle pagine del magazine ufficiale del dating show di canale 5. “Forse in qualche modo subisce la mia presenza, perché può temere che gli sottragga qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parare Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio: se lui interviene con giudizi e illazioni su di me potrebbe influenzare persone con cui entro in contatto e rendere sospettose“, ha detto Alessandro.

Poi ha concluso così: “Temo che con i suoi giudizi Armando possa influenzare le persone con cui entro in contatto. Io non giudico la vita altrui, tantomeno quella di Armando di cui so poco e niente. Siamo nel parterre per cercare una compagna, non per litigare”.











