Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 15 maggio: Massimiliano e Vanessa innamorati…

In attesa della scelta di Giacomo Czerny che potrebbe scegliere nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne, i fans continuano a seguire la vita di coppia di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone. L’ex tronista è felicemente fidanzata con Alessio Cennicola con cui si è mostrata sui social subito dopo la messa in onda della puntata. Insieme, Samantha e Alessio sono felici e innamorati come testimoniano le storie che entrambi pubblicano sui social. La storia di Massimiliano e Vanessa, invece, iniziata qualche giorno dopo, come procede? A raccontare tutti i dettagli di quella che ha tutti gli ingredienti per essere una favola d’amore sono i protagonisti in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Pochi giorni dopo la scelta, Massimiliano e Vanessa sono super innamorati.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa sempre più innamorati

Belli, innamorati e molto felici. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto tracciano un bilancio dei primi giorni trascorsi da fidanzati sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Ci sentiamo innamorati e ne siamo felici. Sono uscita con mille timidezze, ma è bastato guardarci negli occhi per far sì che ogni cosa fosse naturale. Lui mi ha detto tante cose e più ci parlo e lo vivo più mi accorgo che il mio sentimento è autentico e potrei gridare al mondo di essere innamorata di lui”, ha detto Vanessa. La coppia, poi, ha raccontato cosa hanno fatto subito dopo la scelta: “Le prime ore fuori dallo studio sono state positivamente imbarazzanti. È stato come se per la prima volta ci stessimo scoprendo in modo diverso. È stato bello e ci abbiamo messo poco a trovare la nostra sintonia. Abbiamo iniziato a ridere e non abbiamo più smesso. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati in albergo è stata chiamare le nostre famiglie, poi ci siamo dedicati a noi: avevamo tanto da dirci”.

