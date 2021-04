Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 17 aprile, Nicola Vivarelli “Sogno una famiglia”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 17 aprile

La nuova avventura di Nicola Vivarelli nel parterre del trono over di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. Il giovane cavaliere è stato prima criticato per la scelta di rivedere in esterna Gemma Galgani e poi per l’atteggiamento che ha avuto con Alice, una studentessa di medicina che ha chiamato la trasmissione esclusivamente per lui e che è tornata a casa dopo l’ammissione di Nicola di non provare nulla nei suoi confronti. L’atteggiamento di Nicola ha scatenato la rabbia di Tina Cipollari che si è scagliata contro il 26enne, reo di non aver ammesso sin dal primo incontro di non provare interesse nei confronti della ragazza. Nicola, tuttavia, ha ribadito di essere stato corretto e di aver voluto dare una possibilità alla sua pretendente che ha preferito non portare avanti la conoscenza. Attualmente, Nicola è senza corteggiatrice, ma la ricerca dell’amore da parte dell’ex di Gemma continua.

Nicola Vivarelli, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Non fare sceneggiate..."

Nicola Vivarelli e la donna ideale

Nicola Vivarelli spera di trovare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne per realizzare un suo sogno ovvero quello di formare una famiglia. “Sto cominciando a sentire sempre più forte il desiderio di crearmi una famiglia: credo che il mio lavoro non sia compatibile con questo obiettivo”, ha spiegato l’ex Sirius, sicuro di voler essere un padre presente quando avrà una famiglia tutta sua. Nicola ha anche parlato del rapporto con Gemma Galgani ribadendo che con la dama di Torino “non c’è assolutamente nulla che vada oltre un rapporto di amicizia”. Infine, pensando alla sua donna ideale, ha svelato che corrisponde a Charlize Theron ed Eva Mendes. Riuscirà a trovare la donna dei suoi sogni nel programma di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE:

Eugenia Rigotti lascia Uomini e Donne/ Toccante discorso di Maria De FilippiMASSIMILIANO MOLLICONE, UOMINI E DONNE/ "Eugenia mi piace più mentalmente": lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA