Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 18 aprile: pace tra Samantha e Alessio?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 18 aprile

Il percorso di Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny è ormai entrato nel vivo. Per i tre tronisti di Uomini e Donne, il momento della scelta si avvicina anche se, tutti, sembrano avere le idee ancora molto confuse. Chi ha voglia di vivere una vera favola d’amore è sicuramente Samantha che si sta dividendo tra Bohdan che è arrivato da poche settimane e Alessio. Con quest’ultimo, pur essendoci un reciproco interesse, ci sono sempre continue discussioni. La tronista non riesce a fidarsi totalmente del suo corteggiatore che non le avrebbe dimostrato il suo reale interesse. Alessio, da parte sua, non nasconde il proprio fastidio nei confronti di Samantha.

UOMINI E DONNE REGISTRAZIONE/ Anticipazioni oggi, 17 aprile: Samantha contro...

“Nessuno ha fatto riferimento alle tue possibilità economiche come hai intuito tu, ma il mio dubbio era su come affronteresti un eventuale problema e la reazione che ho visto non mi è piaciuta. Questa è l’ultima volta che faccio io l’uomo e vengo a cercarti, perché io ti aspettavo in camerino dopo la puntata in nome della complicità che oggi non mi hai dimostrato. Io vorrei un uomo con gli attributi, mi aspettavo una persona gelosa“, ha detto Samantha. I due troveranno il modo per fare pace?

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne...

Massimiliano Mollicone andrà a riprendere Eugenia?

Momento difficile per Massimiliano Mollicone che sta facendo i conti con la decisione di Eugenia di abbandonare il programma e andare via. Dopo aver visto l’esterna tra Massimiliano e Federica, ricordando anche il bacio tra il tronista e Vanessa, Eugenia ha chiesto a Massimiliano di essere sincero e svelarle i suoi veri sentimenti. Di fronte alle parole del tronista che ha ammesso di provare per lei più un interesse mentale che fisico, anche su consiglio di Maria De Filippi, Eugenia ha preferito andare via. Una decisione che non ha lasciato indifferente Massimiliano. Il tronista è apparso pensieroso e preoccupato al termine della scorsa puntata. Deciderà di lasciare ad Eugenia il tempo di riflettere o andrà a riprenderla?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 17 aprile, Bohdan Beyba pazzo di Samantha!

© RIPRODUZIONE RISERVATA