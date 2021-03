Uomini e donne/ Anticipazioni e news 18 marzo: salta registrazione questa settimana?

Uomini e donne, anticipazioni e news 18 marzo

Uomini e donne non torna in onda oggi e si ferma in segno di rispetto delle vittime del Coronavirus ma tornerà domani con l’ultima puntata della settimana che dovrebbe nuovamente tornare ad occuparsi dei giovani tronisti del programma. Le brutte notizie però non arrivano mai da sole visto che al momento non è prevista una registrazione di Uomini e donne per oggi (per lasciare posto alla preparazione del primo serale di Amici) e non ci sono state nemmeno al martedì e al mercoledì come di consueto, e allora cosa ne sarà dei personaggi del programma? La registrazione al momento sembra saltata ma non del tutto. I bene informati sono convinti che proprio nel fine settimana Maria de Filippi tornerà in studio proprio nel fine settimana forse già sabato e domenica, per tenere al laccio gli amanti degli spoiler e delle novità.

Samantha Curcio torna a far discutere ma..

Intanto, sui social e sul web si parla ancora della puntata di ieri e quando si tratta del comportamento di Samantha Curcio è sempre momento della polemica. Lo stesso Armando Incarnato continua a far notare che la tronista di Uomini e donne continua a dire tutto e il contrario di tutto visto che esce con due persone totalmente diverse e si è interessata a Gero. I due hanno già litigato qualche volta e le cose sono destinate a ripetersi visto che le anticipazioni rivelano che il cavaliere, nonostante l’uscita con lei, deciderà di andare via dal programma. Il resto lo scopriremo solo domani con la messa in onda di una nuova puntata e poi nella prossima registrazione.

