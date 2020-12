Uomini e donne/ Anticipazioni e news 19 dicembre: oggi si registra?

Uomini e donne, anticipazioni e news 19 dicembre

Uomini e donne oggi non va in onda come ogni sabato ma sembra proprio che per i protagonisti del trono classico e del trono over è arrivato il momento di fare i conti con la pausa natalizia che, quest’anno, non inizierà il lunedì precedente il Natale. Salvo nuovi cambiamenti, sembra proprio che Gemma Galgani e la sua armata andranno in onda sia lunedì che martedì per tenere compagnia al pubblico che mai come quest’anno sarà alle prese con un Natale atipico chiusi in casa e in solitaria. Sarà per questo che Mediaset ha deciso di di confermare la messa in onda del programma approfittando della distanza tra le registrazioni e la messa in onda, questo aiuterà i fan a rimanere aggiornati con Gemma Galgani e gli altri? Speriamo proprio di sì ma l’attenzione di tutti oggi è concentrata sulla possibile registrazione del programma.

Dame e cavalieri tornano in studio per la registrazione di Uomini e donne?

Solitamente Uomini e donne viene registrato proprio nel fine settimana e anche pomeriggio potrebbe accadere lo stesso. Al momento non ci sono indizi certi che lasciano pensare ad una registrazione ma i dubbi rimangono. Forse i protagonisti del programma sono già in pausa per via delle vacanze natalizie ormai alle porte e ritorneranno in studio tra Natale e Capodanno, o si approfitterà di questo fine settimana per registrare in vista del nuovo lockdown che ridurrà a minimo gli spostamenti degli italiani nelle prossime feste? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando i protagonisti potrebbero rilasciare gli indizi sui social.



