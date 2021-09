Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 19 settembre: guerra tra Isabella e Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 19 settembre trono classico e trono over

La prima settimana di programmazione di Uomini e Donne non ha deluso le aspettative del pubblico. Prima della messa in onda delle nuove puntate, sul web, si erano diffuse le prime indiscrezioni che avevano scatenato la curiosità del pubblico. Curiosità che è stata ampiamente soddisfatta con la presenza nello studio del dating show di canale 5 di Gemma Galgani. La dama, infatti, in un’intervista, aveva annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione di chirurgia estetica per rifarsi il seno. Nessuno, però, aveva visto il decolletè della dama di Torino che, durante la prima puntata del programma di Maria De Filippi, ha mostrato il nuovo fisico.

La scelta di Gemma ha dato vita al battibecco con Tina Cipollari, ma la dama è stata al centro anche di un durissimo scontro con Isabella Ricci. Quest’ultima è tornata nel parterre per ricominciare a cercare l’amore. Le prime puntate, però, non sono state facili per lei. Oltre ad un duro confronto con Biagio, infatti, Isabella si è scontrata con Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Isabella Ricci, frecciatina a Gemma Galgani?

Gemma Galgani e Isabella Ricci non riescono ad andare d’accordo. Nonostante siano molto diverse, Gemma e Isabella non fanno che scontrarsi. La dama di Torino, durante la prima settimana, ha puntato il dito contro Isabella. Secondo Gemma, la Ricci non si mostrerebbe per la persona che è realmente. In particolare, la Galgani ha discusso con Isabella sull’apertura di una pagina Instagram.

Dopo lo scontro in puntata, Isabella Ricci ha pubblicato su Instagram una foto accompagnata da una didascalia che sembrerebbe una frecciatina nei confronti di Gemma. “Ciao Amiche! Io ho 62 anni e ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere. Dai gioielli, al trucco, ai vestiti e a tutto ciò che è apparenza … la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle“.

