Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 2 maggio: Vanessa o Eugenia, chi la scelta di Massimiliano Mollicone?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 2 maggio

Il finale di stagione di Uomini e Donne si avvicina e per i tronisti Giacomo Cerny, Samantha Curcio e Massimiliano Morricone sta arrivando il momento della scelta. Tutti e tre i tronisti hanno ancora molti dubbi e Massimiliano il cui percorso ha regalato emozioni sin dall’inizio continua a dividersi tra Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti, due ragazze molto diverse tra loro che, tuttavia, sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista. Massimiliano è ancora molto confuso, ma Vanessa, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi è convinta di poter essere la scelta di Massimiliano per il quale prova qualcosa di forte.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 1 maggio: Gemma ritrova il sorriso?

“Dentro di me sono nati dei sentimenti forti. Sono tornata a sorridere ed era tanto tempo che non accadeva, che non avevo accanto a me una persona che riuscisse a farmi vivere certe emozioni che per tante ragioni temevo di non sentire più. Aver trovato un ragazzo come Massimiliano, buono, dalla battuta sempre pronta e presente in ogni situazione mi rende felice. Mi piace come ragiona. Mi sono affezionata e legata a lui”, ha spiegato la corteggiatrice.

Natalia Paragoni choc: "Ho perso un bambino"/ "L'aborto è stato un dolore immenso..."

Vanessa ed Eugenia, uomini e donne: chi sarà la scelta di Massimiliano Mollicone?

Per Eugenia Rigotti, Massimiliano Mollicone prova un forte interesse mentale oltre che fisico. Tra i due c’è stato anche un bacio, ma Vanessa Spoto ammette di non temere affatto la rivale. “Non mi sento meno di Eugenia, ma siamo due persone completamente diverse” – ha detto la corteggiatrice al magazine. Sulla decisione di Eugenia di andare via per poi tornare sui propri passi, la Spoto ha aggiunto: “Sapevo che sarebbe tornata (…) Non la temo, il loro bacio mi ha dato fastidio ma Eugenia non mi tocca. Credo nella loro complicità mentale, ma non vedo una grande alchimia fisica”. Chi la spunterà, dunque, tra Vanessa ed Eugenia? Massimiliano riuscirà a decidere presto o sarò l’ultimo a scegliere?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 1 maggio, Martina Grado: "Con Giacomo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA