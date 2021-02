Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 20 febbraio, Roberta: “Sono innamorata di…”

Roberta Di Padua è sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Dopo aver frequentato per un periodo Michele Dentice, il ritorno in trasmissione di Riccardo Guarnieri con cui aveva avuto un flirt due anni fa, l’ha convinta a riprovarci. Inizialmente, tra i due, sembrava che il tempo non fosse passato, ma poi sono nate alcune incomprensioni. Riccardo ha più volte ribadito di non essere innamorato di Roberta a cui, tuttavia, non vorrebbe rinunciare perché in lei ha trovato quella complicità che, per lui, è essenziale in un rapporto. Roberta, però, consapevole di provare qualcosa d’importante per il cavaliere pugliese, ha deciso di fare un passo indietro.

“Mi sono scottata troppe volte, però, per lasciarmi andare senza avere certezze dall’altra parte. Lui ha detto di essere sulla strada dell’innamoramento non riesco a quantificare i suoi sentimenti. lo sono innamorata di lui, quindi non posso che vedere e sperare in un percorso lungo. Al di fuori, tra di noi sarebbe sicuramente complicato: Riccardo ha un bel caratterino”, ha detto la dama a Uomini e Donne Magazine.

Roberta Di Padua: “Fisicamente, forse, non piaccio più a Riccardo Guarnieri”

Per Roberta Di Padua, l’intimità rappresenta una parte importante in un rapporto di coppia. Da qualche tempo, tuttavia, ha ammesso di non sentirsi più desiderata da Riccardo Guarnieri come, invece, accadeva due anni fa. Una situazione che sta facendo soffrire la dama che, al magazine ufficiale della trasmissione, ha svelato di essere diventata insicura per questo. “Al momento mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me e, quando si tratta delle emozioni di un’altra persona, non c’è nulla che si possa fare. A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza”, ha detto la dama che, avendo vissuto in passato una situazione simile, non vuole rivivere la stessa esperienza.



