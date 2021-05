Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 22 maggio: Elisabetta delusa da Luca

Uomini e Donne, anticipazioni e news 22 maggio

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli sono tra i nuovi protagonisti di Uomini e Donne che, in poco tempo, hanno conquistato l’affetto del pubblico. Dopo essersi frequentati per un paio di mesi, hanno chiuso definitivamente. A deciderlo è stato il cavaliere che ha ammesso di non essersi innamorato di Elisabetta la quale, invece, non ha mai nascosto i propri sentimenti. La dama, nei vari confronti avuti in puntata, ha più volte ribadito di aver creduto nel suo rapporto con Luca il quale, dopo qualche tentennamento, ha fatto un passo indietro. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, oggi, Elisabetta esprime tutta la propria delusione nei confronti di Luca.

“Luca è sparito. Ci sono rimasta malissimo […] Non meritavo un trattamento del genere. E poi sono stanca di queste sue confusioni. Luca deve fare pace con il cervello: voglio un uomo che, se mi desidera, lo voglia a tutti i costi […] A oggi metto in discussione tutto quello che c’è stato tra noi. Ci sono rimasta troppo male. Se davvero mi avesse voluto bene non mi avrebbe trattato così, soprattutto vedendo quanto fossi scossa. Credo che lui sia tormentato dai suoi stessi scheletri nell’armadio”.

Uomini e Donne, Elisabetta Simone volta pagine: l’addio a Luca Cenerelli

Dopo aver sperato di poter conquistare Luca Cenerelli e vivere con lui una vera storia d’amore a Uomini e Donne, Elisabetta Simone ha deciso di chiudere per sempre il capitolo, guardarsi intorno e voltare definitivamente pagina. “Non voglio più niente da Luca. Non mi interessa più. Penso di essere stata male per una persona che non se lo merita. Ho avuto una pazienza infinita, ma quando si supera il limite non sono disposta a scendere a compromessi. Da parte mia c’è un muro […] sono pronta ad aprirmi a nuove conoscenze. Non voglio, nella mia vita, una persona come lui. L’amore non può essere solo difficoltà”., ha aggiunto la dama che attualmente sta frequentando Marco.

