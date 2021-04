Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 24 aprile, Ida Platano: “Armando? Non…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 24 aprile

Ida Platano cerca l’amore e spera di trovare il suo principe azzurro tra i cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne. Nessun volo pindarico, tuttavia, per la dama che, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, racconta la sua rinascita. “Sono una nuova Ida. – ha dichiarato la dama – Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte. Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i fatti”, ha raccontato Ida.

La dama è tornata in trasmissione dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono felicemente fidanzati come hanno annunciato sui social. Sull’amore nato tra il suo ex e Roberta, Ida racconta di aver visto qualche foto sui social aggiungengo che non sa che “effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima”.

Ida Platano e Armando Incarnato insieme? Le parole della dama

Ida Platano e Armando Incarnato hanno avuto modo di frequentarsi prima che la dama capisse di volere una storia solo con Riccardo Guarnieri. Tornata in trasmissione, Ida ha ritrovato ancora Armando che non è riuscito a trovare una donna con cui costruire una storia. Tra i due, dunque, ci sarà un ritorno di fiamma? La dama, a tal proposito, ammette di non escludere nulla. “Con Armando ci siamo sentiti per poco tempo, quindi non ho avuto modo di conoscerlo bene, anche se una persona non la si finisce mai di conoscere. Dargli una nuova possibilità? Dipende da come mi sentirò. Dipende da come si presenterà, non escludo nulla a priori“, ha concluso.

