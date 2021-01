Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 24 gennaio: Aurora Tropea vicino all’addio?

Aurora Tropea lascerà il parterre del trono over di Uomini e Donne? Il percorso della dama sta diventando sempre più difficile all’interno del programma di Uomini e Donne. Il rapporto con Giancarlo sta scatenando le polemiche e, nel corso della puntata trasmessa il 22 gennaio, sono volate parole grosse tra il cavaliere e la dama. Aurora, inoltre, si scontra spesso anche con Gianni Sperti e Tina Cipollari e più volte ha sottolineato di essere stanca di essere il bersaglio delle loro critiche. Non avendo più intenzione di litigare, nella scorsa puntata, Aurora ha lasciato lo studio ed ora il pubblico si chiede se tornerà. La risposta è sì, almeno per il momento.

La Tropea, infatti, era presente anche nella registrazione del 20 gennaio da cui, però, è andata via in lacrime a causa di alcuni video privati di cui avrebbe parlato Giancarlo come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News. Aurora, dunque, tornerà in trasmissione o deciderà di chiudere definitivamente tale capitolo della sua vita?

VERONICA URSIDA PRONTA A TORNARE A UOMINI E DONNE?

Se Aurora Tropea potrebbe lasciare il trono over, l’amica Veronica Ursida sarebbe pronta a tornare. Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News della registrazione del 20 gennaio, infatti, contrariamente ad Ida Platano che non si sentirebbe ancora in grado di affrontare nuovamente tale percorso, Veronica Ursida starebbe chiedendo alla redazione di Uomini e Donne di poter tornare in trasmissione. A rivelarlo sarebbe stata proprio Maria De Filippi nel momento dedicato ad Aurora Tropea che, nelle scorse ore, come fa sapere il portale Coming Soon, ha difeso Aurora dopo lo scontro che quest’ultima ha avuto con Giancarlo. “Far passare male Aurora non è giusto, lei è stata molto illusa e sono molto arrabbiata. Io penso che un uomo adulto dovrebbe sapere cosa è l’amicizia tra uomo e donna, ma non ci sono effusioni e cento ore di telefonate – io presente e testimone – Io sono sconvolta, è allucinante“, avrebbe detto Veronica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA