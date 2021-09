Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 26 settebre: Gemma contro Giorgio

Uomini e Donne, anticipazioni e news 26 settembre

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si ritroveranno nello studio del trono over di Uomini e Donne dopo anni dall’addio? Entrambi single, potrebbero tornare ad essere i protagonisti del dating show di canale 5. Gemma non ha mai abbandonato la trasmissione e, anche nella stagione in corso, sta provando a cercare l’amore nonostante i siparietti con Tina Cipollari. Giorgio Manetti, invece, dopo aver trovato l’amore lontano dalla trasmissione, è tornato ufficialmente single. Su un probabile ritorno a Uomini e Donne, l’ex cavaliere fiorentino non ha chiuso totalmente la porta.

“Certo che la trovo una bella donna. Mi piacerebbe tanto invitarla a cena. Lei ha tutta la mia ammirazione. Credo abbia tanto fascino, un grande charme. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“, ha dichiarato Giorgio a Nuovo Tv. Oggi, Gemma ha deciso di replicare.

Gemma Galgani replica a Giorgio Manetti

Come reagirebbe Gemma Galgani di fronte ad un ipotetico ritorno nello studio di Uomini e Donne di Giorgio Manetti? Sono passati quattro anni dall’addio e oggi Gemma risponde così all’ex fidanzato. “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“, ha detto a Nuovo.

Maria De Filippi inviterà Giorgio Manetti in studio? L’ex cavaliere fiorentino ricomincerà a cercare l’amore della sua vita nuovamente in tv? Lo capiremo nelle prossime puntate.



