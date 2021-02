Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 27 febbraio: Giulio Raselli e la verità su…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 27 FEBBRAIO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, parla della fine della storia d’amore con Giulia D’Urso. Un amore nato sotto le luci delle telecamere e che è finito qualche mese fa. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno preferito mantenere privati i motivi della fine della loro storia. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Giulio ripercorre le tappe della relazione spiegando come il lockdown, per una coppia giovane come la loro, sia stato fatale. «Si è trattato di problemi caratteriali, e non legati tanto alla gelosia. Nonostante all’interno del programma, davanti alle telecamere, l’impressione del pubblico era che fossimo molto diversi, nella vita di tutti i giorni ci siamo ritrovati ad avere un atteggiamento simile. Il lockdown è stato drammatico per la nostra storia, perché ci conoscevamo relativamente poco e ci siamo ritrovati a stare appiccicati, senza i nostri spazi. Sono iniziate delle liti sempre più frequenti: litigavamo per cose banali e non riuscivamo a interrompere questo circolo vizioso».

Nonostante la fine della storia, Giulio porta nel cuore il ricordo di una storia bellissima, vissuta intensamente e in cui sia lui che Giulia aveva creduto. Oggi, l’ex tronista ha il cuore ufficialmente libero e per il futuro spera di trovare una persona che, caratterialmente, sia il suo opposto. Per ora, tuttavia, è molto concentrato sul lavoro.

SAMANTHA CURCIO: “SONO MOLTO DIVERSA DALLE ALTRE TRONISTE”

Dopo la scelta di Sophie Codegoni, oggi felicemente fidanzata con Matteo Ranieri, sul trono di Uomini e Donne è arrivata una nuova tronista, Samantha Curcio. Bellissima, schietta, simpatica e diretta, Samantha ha già conquistato tutti con la sua bellezza, ma anche con il suo carattere allegro e vivace. Il suo percorso sul trono è appena cominciato, ma il pubblico apprezza la sua presenza e le augura di poter vivere una favola d’amore. Felice dell’opportunità che le ha dato la redazione di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, Samantha spiega di considerare la sua presenza sul trono “un bel segnale. Può aiutare molte altre giovani donne a credere di più in se stesse, anche se non hanno le misure da Miss Italia”. Desiderosa di trovare il vero amore, inoltre, non nasconde di sentirsi molto diversa dalle troniste che l’hanno preceduta. “In cosa mi sento diversa dalle altre troniste? Nella fisicità sicuramente (sorride), ma credo anche nell’autoironia. Lo sono molto, mi prendo in giro e scherzo tanto sui miei difetti perché mi piace vivere all’insegna della simpatia e della leggerezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA