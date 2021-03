Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 27 marzo: Giacomo sceglie Carolina?

Uomini e donne, anticipazioni e news 27 marzo

La scelta di Giacomo Czerny è ancora lontana, ma la preferita del tronista potrebbe già esserci. A sbilanciarsi, per la prima volta, è proprio il tronista che sta conoscendo Martina, Olga e Carolina. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, il tronista ha parlato delle corteggiatrici svelando il nome della ragazza che, per il momento, è sicuramente la sua preferita corrispondendo al suo ideale di donna. “Carolina in questo momento è la persona che si avvicina di più al modo di vedere le cose. Non portarla in esterna mi ha fatto capire tante cose: le sue reazioni sono state vere, sincere ed è quello che cerco”, ha ammesso il tronista.

Martina, invece, secondo il tronista, non è ancora venuta totalmente fuori. “Martina è una ragazza particolare, interessante, che ha bisogno di essere conosciuta di più. Credo sia molto insicura su certi aspetti e sicura su altri, perciò non sempre viene fuori”. Di Olga, invece, lo ha colpito “la sua spontaneità, la sua simpatia e ovviamente anche il suo aspetto fisico”.

GIACOMO LANCIA LA SFIDA A MASSIMILIANO?

Anche il percorso di Massimiliano Mollicone sta continuando. Nel corso delle ultime puntate si è messa in luce soprattutto Eugenia che, a quanto pare, ha colpito anche Giacomo. “Una ragazza che mi ha colpito è stata Eugenia, per la sua sensibilità e simpatia. Secondo me tirerà fuori una bella parte di Massimiliano che ancora non è emersa: penso sia arrivata al momento giusto per lui. È una ragazza che mi sembra molto interessante, sensibile e in quanto tale intelligente”, ha ammesso Czerny. Giacomo, dunque, proverà ad uscire con Eugenia dando il via ad una sfida con Massimiliano che finora non c’è stata? A parte Vanessa che, dopo la prima esterna con entrambi si è dichiarata per Massimiliano, i due tronisti hanno sempre scelto di fare esterne con ragazze diverse.

