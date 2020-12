Uomini e donne/ Anticipazioni e news 28 dicembre 2020: registrazione in arrivo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI, 28 DICEMBRE 2020

Uomini e donne torna in onda solo a gennaio e quindi anche oggi, 28 dicembre, trono classico e trono over non avranno modo di tornare in tv. I fan continuano a seguire i protagonisti sui social, almeno quelli del trono over visto che quelli del classico non possono avere profili e altro, almeno non ufficialmente, e questo significa che le prossime cose che scopriremo su Sophie e Davide, gli unici tronisti rimasti adesso, verranno fuori dalla prossima registrazione, ma quando andrà in scena? A causa delle restrizioni e del nuovo DPCM che ha vietato lo spostamento tra Regioni sembra proprio che se i protagonisti del programma non approfitteranno in questi tre giorni dovranno rimandare tutto alla prossima settimana quando, sempre zone rosse e arancioni permettendo visto che l’unico giorno arancione nelle prossime feste è fissato per il 4 gennaio.

SCELTE E NUOVO TRONISTA IN ARRIVO A UOMINI E DONNE

Al momento tutto tace per quel che riguarda la nuova registrazione di Uomini e donne e i fan non possono far altro che attendere per capire cosa succederà con il programma e i suoi protagonisti. Se da una parte in molti sono convinti che le nuove registrazioni porteranno Sophie e Davide ad annunciare la loro scelta, o magari non scelta proprio come Gianluca, e altri ancora sono pronti ad accogliere addirittura un nuovo tronista che porterà in studio nuove corteggiatrici che potrebbero ingolosire i cavalieri del trono over (come è successo nei mesi scorsi) o, addirittura, il tronista in uscita e ancora un po’ indeciso tra due corteggiatrici. Questo periodo di Natale passati soli e distanti avrà illuminato i protagonisti sui loro sentimenti? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.



