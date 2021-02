Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 28 febbraio: Gemma, dura replica a Tina

Gemma Galgani non smette di cercare l’amore della sua vita. La dama torinese di Uomini e Donne non rinuncia al suo lato romantico nonostante le recenti delusioni vissute con Maurizio Guerci, Maurizio Giaroni e Maurizio Peduzzi, ovvero il poeta. Gemma ha vissuto una storia solo con Maurizio Guerci mentre con gli altri due cavalieri era iniziata una conoscenza che si è interrotta per le scelte sia dei due cavalieri. A Maurizio Giaroni, la dama rimprovera la poca sincerità. “Se lui non era abbastanza attratto da me, avrebbe dovuto farmelo capire in modo aperto e sincero, senza girarci intorno”, ha spiegato la dama a Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere che l’ha ferita di più è Maurizio il poeta. “Non vorrei lasciare dichiarazioni su di lui. Sembrava essere interessato a me, poi ha dichiarato di essere attratto da una ragazza più giovane di trent’anni. n ogni caso non mi era piaciuto perché non avevamo molto dialogo e neppure interessi in comune”, ha detto ancora.

GEMMA GALGANI: “TINA CIPOLLARI NON VUOLE CONOSCERMI”

Gemma Galgani si scaglia contro Tina Cipollari che, nelle varie puntate di Uomini e Donne, la punzecchia non condividendo il suo modo di rapportarsi agli uomini. Nella lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, la dama di Torino respinge l’accusa di Tina e difende il proprio modo di essere. “Per me l’intimità è legata indissolubilmente al sentimento. È il coronamento di un’emozione che nasce dal cuore, la conferma di qualcosa ricambiato totalmente. Non mi appartiene il sesso fine a stesso, come mero esercizio fisico senza amore. Qualche migliore dimostrazione del fatto che Tina non mi conosce affatto o peggio ancora, non vuole conoscermi”, afferma la dama che conferma la voglia di sentirsi ancora desiderata e di non voler assolutamente rinunciare ai suoi sogni sentimentali. “Quando qualcuno saprà riconoscere il cigno nascosto dentro di me, me en accorgerò guadando nei suoi occhi”, conclude.





