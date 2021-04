Uomini e Donne, anticipazioni e news 3 aprile

Giacomo Czerny in crisi sul trono di Uomini e Donne. Il tronista sta portando avanti la sua conoscenza con Martina e Carolina provando per entrambe un interesse forte e che sta crescendo puntata dopo puntata. Ad oggi, è difficile indicare chi sia la sua preferita. Se, infatti, fino a poche puntate fa la sua preferenza ricadeva su Carolina, le ultime esterne con Martina hanno cambiato un po’ le sue convinzioni. Martina, infatti, si è aperta raccontandogli una parte dolorosa della sua vita. Un racconto che ha toccato profondamente Giacomo che non è ancora in grado di esprimere cosa provi realmente per l’una o per l’altra.

«Quando entri a far parte di questo programma le tue aspettative sono confuse: non sai mai cosa succederà. Sento delle emozioni forti, e non mi aspettavo sarebbe accaduto tutto così velocemente. Sono uno che si annoia spesso, e quindi provare queste sensazioni per me è un passo importante: era da tanto che non capitava. Non so cosa succederà, ma sicuramente sono emozioni che valgono tanto», ha spiegato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Giacomo Cerny: “Ecco cosa cerco nelle mie corteggiatrici”

Sul trono di Uomini e Donne, Giacomo sta cercando l’amore. Il suo percorso si sta rivelando produttivo, ma cosa cerca davvero il tronista dalle sue corteggiatrici? «Che siano sincere, intraprendenti, che non abbiano paura di mettersi in gioco e non mollino alla prima difficoltà, perché è ciò che mi aspetto da una donna. Ho sempre amato le persone che lottano. Penso che per me sarebbe molto complicato fare il corteggiatore, e dover vedere chi mi interessa uscire con qualcun altro, forse neppure reggerei; però, vorrei che loro fossero capaci di andare oltre», ha spiegato il tronista. Martina e Carolina riusciranno a soddisfare le sue richieste? Il tronista, tuttavia, non è ancora pronto a dedicarsi esclusivamente alle corteggiatrici già presenti ed è pronto a conoscere altre ragazze.

