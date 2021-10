Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 3 ottobre, Ida Platano: “Tina mi ferisce”

Uomini e donne anticipazioni e news: Ida vs Tina

Ida Platano e Gemma Galgani non hanno ancora trovato l’amore della loro vita, ma nello studio di Uomini e Donne, tra le due dame è nata una bellissima amicizia. Oltre a sostenersi nello studio del dating show di canale 5, Gemma e Ida si frequentano anche nella vita di tutti i giorni. Un legame d’affetto vero e sincero al punto che Ida, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha dichiarato di sentirsi offesa dai commenti che Tina Cipollari rivolge puntualmente a Gemma Galgani.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 ottobre 2021, Ida Platano: "Voglio fatti da Marcello"

“Sono più infastidita quando parla della mia amica Gemma, e l’ultima volta che è stata attaccata ci sono rimasta molto male. C’è stato un attimo in cui addirittura volevo uscire dallo studio perché ero ferita. Anche se non intervengo sempre quando viene attaccata, in ogni caso siamo amiche e il nostro rapporto va oltre a tutti gli attacchi che riceve all’interno dello studio. La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”.

Tina Cipollari: "Sono di nuovo fidanzata"/ Lite con Gemma e verità a Uomini e Donne

Uomini e donne, Ida Platano: “Non ho paura dell’amore”

Ida Platano, dopo aver ritrovato se stessa, si è messa nuovamente in gioco per trovare l’amore. La dama sta attualmente conoscendo Marcello con cui la frequentazione sta andando avanti. Tuttavia, per il momento, Ida non vuole farsi illusioni anche se spera di trovare davvero il grande amore della sua vita.

“Io non ho paura, almeno in questo momento. No, non ho paura.Cercherò di proteggermi e frenarmi, perché ho amato tanto e sofferto tanto. Starò più attenta, l’esperienza insegna questo”, ha spiegato la dama. Tra alti e bassi, Ida e Marcello continueranno a frequentarsi o decideranno di chiudere avendo avuto già le prime incomprensioni?

Ida Platano e Marcello, Uomini e Donne/ "Siamo stati insieme, ma lui era frenato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA