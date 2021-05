Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 30 maggio, Armando Incarnato: “Ida e Roberta…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 30 maggio

La stagione di Uomini e donne si è conclusa e Armando Incarnato non è riuscito a trovare la donna della sua vita. Il cavaliere napoletano non perde le speranze e, in attesa di trovare il vero amore, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, è tornato a parlare di Roberta Di Padua e Ida Platano con cui è uscito in alcune occasioni in passato. Armando ha assistito al ritorno di Ida in trasmissione da casa non essendo presente in studio in quella puntata. Pensando al passato, Armando ammette di non aver visto insecirà nell’atteggiamento di Ida.

“Siamo stati insieme un sera, le ho regalato sorrisi, spensieratezza, serenità, armonia…. tanto da sentirmi dire: “Finalmente mi sento me stessa”. Ci sentivamo sempre, mattina, pomeriggio, sera e notte. L’ho sempre trattata con i guanti e alla fine? È tornata con il suo ex. Se veramente fosse stata sincera nei miei confronti, quando ci frequentavamo, quest’anno il passo lo avrebbe fatto lei verso di me ma invece ho solo confermato quello che ho sempre pensato, ovvero che sia uscita come me per far ingelosire qualcun […] Quando l’ho rivista ho provato curiosità nel capire se si fosse davvero ripersa nel passato o meno, nient’altro”, ha spiegato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Roberta Di Padua ha scelto un’altra strada”

Tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua c’è sempre stato un bel rapporto. Tuttavia, dopo l’uscita dal programma della dama con Riccardo Guarnieri, le strade si sono separate. “La verità che anche Roberta, come Ida, ha scelto un’altra strada. Lei sapeva benissimo che persona sono e quanta premura abbia nei confronti di una donna […] Non ho mai pensato che Roberta avesse potuto dire certe cose su di me”, ha spiegato il cavaliere napoletano. “Quando è stato detto che lei avrebbe parlato male di me alla redazione, sono rimasto incredulo, mi sono sentito come tradito, pugnalato alle spalle perché io e lei siamo sempre stati legati. Poi per fortuna la verità è saltata fuori, ed è stato un sollievo”, ha concluso.

