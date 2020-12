Uomini e donne/ Anticipazioni e news 31 dicembre: Davide sceglie a gennaio ma…

Uomini e donne, anticipazioni e news 31 dicembre

Davide Donadei è visino alla scelta a Uomini e donne? Il trono classico e il trono over ripartiranno solo l’11 gennaio, salvo cambiamenti, e sembra proprio che entro la fine del mese andranno in onda le nuove registrazioni e, forse, anche la scelta dei tre tronisti. Il più lanciato sembra essere ancora Davide Donadei. In molti avevano letto nel messaggio di Benedetta la conferma che la scelta fosse già avvenuta e che non fosse ricaduta su di lei ma la registrazione dei giorni scorsi ha dato nuova carne al fuoco agli amanti del gossip che adesso possono mettersi l’anima in pace: il tronista è vicino alla scelta ma non è ancora avvenuta, tutto è rimandato alla prossima registrazione o addirittura alla prossima ancora. Come se questo non bastasse, sembra che i curiosi non scopriranno presto quello che succederà grazie agli spoiler perché la scelta potrebbe avvenire lontana dagli studi di Uomini e donne e da occhi indiscreti come è successo per esempio con Carlo nella scorsa stagione.

Le parole della mamma e del fratello di Davide su Chiara e Beatrice

Ma chi sarà la scelta di Davide Donadei? Beatrice o Chiara? Al momento sulla scelta di Uomini e donne continua a vigere il silenzio ma a dire qualcosa in più sulle ragazze portate fino alla fine dal tronista leccese ci ha pensato proprio la mamma che al settimanale Uomini e donne Magazine ha parlato di Beatrice e Chiara come di due brave ragazze che sembrano più mature dell’età che hanno: “Credo che entrambe siano adatte a stare al fianco di Davide”. Non si sbilancia nemmeno il fratello di Davide che ha consigliato alle due di portare pazienza: : “Portate pazienza. Conosco bene mio fratello e so che non sta esprimendo al 100% le sue qualità, probabilmente anche perchè sta soffrendo la lontananza da casa “.



