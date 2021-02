Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 6 febbraio, Maurizio Guerci: “Gemma? Mi ha…”

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 6 FEBBRAIO

Maurizio Guerci, in poco tempo, è diventato un protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere che, dopo una storia con Gemma Galgani ha deciso di chiudere, si è raccontato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine parlando della scelta di dire addio alla dama di Torino. “Mi sono ritrovato davanti una donna che ha creato discussioni per cose come la mia impossibilità di chiamarla dieci volte al giorno!“ – ha confessato Maurizio. Il cavaliere cinquantenne ha così svelato di aver deciso di dirle addio quando ha capito di avere di fronte una donna insistente.

“Durante una discussione le ho spiegato chi fosse la donna che era venuta a casa mia il giorno di Santo Stefano e voleva sapere a tutti i costi il nome(…)La sua insistenza mi ha dato fastidio, anche perché questa persona ha una sua privacy e il suo nome non l’avrei mai fatto“, ha concluso il cavaliere che con il ritorno di Pamela Barretta, ha deciso di rimettersi in gioco chiedendole il numero di telefono.

AURORA TROPEA, LA REAZIONE ALLE SCUSE DI GIANCARLO CELLUCCI

La settimana di Uomini e Donne è stata animata dalla durissima discussione tra Giancarlo Cellucci e Aurora Tropea. Il cavaliere ha poi chiesto ad Aurora che, non essendo presente in studio, ha replicato dai social. “Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco… Vergognoso!”, questo ha scritto nelle stories di Instagram dopo la puntata. Aurora, dopo la pesante discussione avuta con Giancarlo e che stata commentata sui social anche da Selvaggia Lucarelli, non è tornata in trasmissione mentre Giancarlo sta continuando a conoscere Alessandra che, a Uomini e Donne Magazine, ha detto: “Vuole conoscermi e siamo solo all’inizio: dice che le cose non stanno come le vedo io. Io posso anche capirlo… ma al momento noto questo […] Sto cercando di capire se sono presa davvero, se è la persona giusta. Se venisse a mancare questa risposta da parte sua, sarei disposta a chiudere”.



