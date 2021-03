Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 6 marzo: Roberto e Patrizia nuova coppia?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 6 MARZO

La stagione in corso di Uomini e Donne sta regalando diverse emozioni al pubblico che, dopo aver seguito per anni le vicende sentimentali di Gemma Galgani, si sta appassionando anche alle vicende dei nuovi protagonisti del trono over. Nelle ultime settimane, al centro dello studio del dating show di canale 5 si sono seduti Roberto e Patrizia. Dopo due matrimoni finiti, il cavaliere ha deciso di provare a trovare l’amore nel parterre del trono over. Patrizia ha subito conquistato le sue attenzioni, ma dopo un bellissimo inizio, tra i due sono cominciati i problemi. Patrizia ha diversi dubbi su quello che potrebbe essere il suo futuro accanto a Roberto. Il cavaliere, però, a Uomini e Donne Magazine si è lasciato andare a parole importanti per lei.

“Patrizia è una donna bellissima esteticamente, ma dentro lo è ancora di più di quanto non lo si fuori. È una donna matura, che riesce ad essere tranquilla , per tante sfaccettature abbiamo vissuto delle esperienza simili“, ha raccontato il cavaliere.

UOMINI E DONNE, ROBERTO DI SILVESTRI: “HO BISOGNO DI UNA COMPAGNA PER LA VITA”

Roberto Di Silvestri spera di trovare una compagna per la vita, ma quella donna potrebbe essere Patrizia? “Lei potrebbe esserlo […] Ci sono degli alti e bassi tra noi. Credo che Patrizia mostri una grandissima mancanza di fiducia nei miei confronti, che io voglio farle superare. Io, per contro, avverto un senso di inadeguatezza verso di lei, perché mi fa presente alcune cose di me che non le vanno bene […]”, ha raccontato Roberto. Il cavaliere ribadisce di essere molto interessato a Patrizia anche se hanno due modi diversi di affrontare la vita. “Patrizia ha un modo di vedere la vita molto puntiglioso, e io sono più istintivo, a volte queste differenze si fanno sentire”. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro per continuare a frequentarsi?





