Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 7 febbraio, Maurizio Guerci: “Amante? Fake news”

Maurizio Guerci, il cavaliere più discusso dell’attuale stagione di Uomini e Donne, risponde alle accuse che gli sono stata fatte nel corso delle ultime puntate del dating show di canale 5. Dopo aver chiuso la storia con Gemma Galgani, Maurizio è stato accusato di non aver detto la verità alla dama di Torino sui motivi che l’hanno spinto a chiudere definitivamente con Gemma. In particolare, secondo alcune segnalazioni ricevute dalla Galgani, Maurizio avrebbe una donna fuori dal programma. Armando Incarnato, inoltre, avrebbe parlato della presenza di figli nella vita di Maurizio che, tuttavia, ha sempre sostenuto di non averne mai avuti.

Dopo aver replicato in puntata a tali accuse, Maurizio Guerci fa lo stesso dalle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne definendo tutte le accuse che gli sono state rivolte delle fake news.

MAURIZIO GUERCI: “NON HO AMANTI E NON HO FIGLI”

Nessuna amante e nessun figlio nascosto per Maurizio Guerci che replica a tutte le accuse così: “Mi ha fatto sorridere la fake news sulla mia presunta amante, e quella secondo la quale avrei due figli in Sicilia. Quanto è emersa questa storia quasi non avevo parole..[…] Non capisco perché avrei dovuto negare di avere due figli: per me non sarebbe un dispiacere averne, il vero dispiacere è di non averne avuti“, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine. Maurizio, inoltre, torna anche sulla presunta amante di cui parla Gemma. “Anche la storia sulla presunta amante è stata paradossale tanto che ero pronto ad un faccia a faccia con questa donna. Ricordo che a Natale avevo invitato Gemma da me, sarei dovuto essere proprio uno stupido a farlo se avessi avuto un’altra donna nel mio paese“, ha concluso.





