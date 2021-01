Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 9 gennaio: Gianluca De Matteis torna in Tv?

Uomini e Donne anticipazioni 9 gennaio 2021

Solo poche settimane fa, prima che Uomini e Donne andasse in pausa, Gianluca De Matteis annunciava il suo addio al trono. “Sto bene. Esco col sorriso, nonostante le lacrime. Perché davvero, è stata un’esperienza formativa, profonda, divertente, intensa. È una bomba che ti esplode dentro.” sono state le sue parole una volta uscito dallo studio. Oggi, a distanza di qualche settimana, torna però al centro dell’attenzione per alcune rivelazioni fatte nel corso di un’intervista a Sologossip.it.

L’ex tronista ha confermato di aver definitivamente concluso il suo rapporto con Uomini e Donne, tuttavia potrebbe tornare presto in tv. “Mi piacerebbe prendere parte a ‘Pechino Express’, è il più che si addice a me, e a ‘L’isola dei Famosi’, sarebbe un’esperienza molto divertente’.” ha fatto sapere l’ex tronista.

Davide e Sophie verso la scelta: problemi per i due tronisti di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis potrebbe dunque fare il suo ritorno in Tv molto presto in un reality. Intanto nello studio di Uomini e Donne continua il percorso degli altri due tronisti verso la scelta. Sia Davide Donadei che Sophie Codegoni sono ormai agli sgoccioli e nelle prossime puntate la tronista riceverà una sorpresa da parte di Giorgio per il suo compleanno ma sarà ancora il rapporto con Matteo al centro di nuove discussioni. Davide, invece, deciderà di portare nuovamente in esterna Chiara. Una mossa che scuoterà non poco Beatrice che si dirà molto delusa dal tronista, che verrà messo alle strette per arrivare finalmente ad una scelta. Ma chi tra le due ragazze riuscirà a conquistare il suo cuore?



