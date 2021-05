Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 9 maggio: Tina a Torino? Giorgio Manetti…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 9 maggio

Tina Cipollari, protagonista indiscussi di Uomini e Donne da vent’anni e che, con le sue opinioni, infiamma lo studio rendendo l’atmosfera effervescente, nelle scorse settimane, è stata assente per qualche puntata. Dopo essere tornata nel suo ruolo di opinionista collegandosi da casa, ha svelato di essere in procinto di trasferirsi a Torino. Tina, da qualche puntata, è tornata a commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e del trono over in studio, ma si trasferirà davvero a Torino? A parlarne è stato Giorgio Manetti con cui Tina mantiene un rapporto d’amicizia. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, di fronte al probabile trasferimento di Tina a Torino, Giorgio Manetti ha dichiarato: “Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”.

Giacomo Czerny tra Carolina e Martina

Lunedì 10 maggio, alle 14.45 su canale, nel quotidiano appuntamento con Uomini e Donne, andrà in onda la scelta di Samantha Curcio. Il prossimo a scegliere potrebbe essere Giacomo Czerny che sceglierà tra Carolina e Martina. Il tronista è molto preso da entrambe, ma non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi. In attesa di svelare il nome della ragazza con cui spera di poter costruire una storia lontano dalle telecamere, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Giacomo ha parlato di una sua amica che l’ha molto aiutato durante il percorso sul trono. «Lei mi ha aiutato tanto in questo percorso perché secondo me, più di un consiglio maschile, in questo percorso avevo bisogno di un aiuto femminile e lei si è rivelata fondamentale», ha detto.

