Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Gemma Galgani senza pretendenti?

Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata della prima stagione, Gemma Galgani torna anche quest’anno per cercare l’amore. Nonostante i vari pretendenti del passato, la dama di Torino non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro che spera d’incontrare nel corso della nuova stagione. Sognatrice e romantica, nonostate i numerosi scontri con Tina Cipollari che non approva il suo atteggiamento nei confronti degli uomini, Gemma continua a mettersi in gioco sperando di trovare, prima o poi, l’uomo che aspetta da tanto tempo.

La nuova stagione, per la dama di Torino, si è aperta con un’importante novità. La Galgani, infatti, si è presentata in studio con un seno nuovo scatenando la dura reazione di Tina Cipollari che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, l’avrebbe accusata di puntare su nuovi corteggiatori. Tuttavia, le prime anticipazioni del Vicolo preoccupano i fans della dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani aspetta nuovi corteggiatori

Dalle prime anticipazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, pare che per Gemma Galgani non ci siano ancora nuove pretendenti. La dama di Torino, infatti, sarebbe stata la protagonista solo di battibecchi con Tina Cipollari. La stagione che sarà trasmessa da canale 5 dal 13 settembre, tuttavia, è appena cominciata e per la dama di Torino arriveranno sicuramente nuovi pretendenti.

Gemma, dunque, è pronta a sedersi nuovamente al centro dello studio del dating show di canale 5 per raccontare le sue emozioni e sensazioni. Quali uomini, dunque, chiederanno di conoscere e corteggiare esclusivamente Gemma? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

