Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Ida Platano e Marcello addio?

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e classico

Ida Platano riuscirà a trovare l’amore nella nuova stagione di Uomini e Donne? La dama, dopo aver superato il dolore per la fine della storia con Riccardo Guarnieri, è tornata nuovamente nel parterre del trono over. Durante le prime registrazioni della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, Ida è rimasta colpita dal cavaliere Marcello con cui è iniziata una conoscenza. Tra la dama e il cavaliere c’è già stato anche un bacio, ma non sono mancate le prime lamentale da parte di Ida che non ha gradito l’atteggiamento poco propositivo del cavaliere.

Secondo le prime anticipazioni, tuttavia, la frequentazione tra Ida e Marcello starebbe continuando. Ida, nonostante la delusione ricevuta con la fine della storia con Riccardo, continua a credere fortemente nell’amore esattamente come la sua grande amica Gemma Galgani che ha svelato che lascerà Uomini e Donne solo quando troverà l’amore.

Problemi per Gemma Galgani

Se per Ida Platano la nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata nel migliore dei modi, lo stesso non può dirsi per Gemma Galgani che non ha ancora nuova corteggiatori. La mancanza di pretendenti hanno fatto infuriare Gemma che, dalle prime anticipazioni del Vicolo delle News, pare che abbia discusso con Tina Cipollari considerandola responsabile delle sue delusioni d’amore. Nonostante gli attacchi di Tina, Gemma continua a credere fortemente nell’amore e spera di trovare finalmente il principe azzurro.

I suoi futuri pretendenti avranno occhi solo per lei? il pubblico è sicuro che Gemma sarà la protagonista anche di discussioni con Isabella Ricci con cui, nella scorsa stagione, ha avuto diversi scontri. E’ tanta, inoltre, la curiosità intorno ai nuovi tronisti, ma anche alle nuove dame e ai nuovi cavalieri del trono over, sempre seguitissimo dal pubblico.

