Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Nadia e Massimiliano lasciano il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni: il rapporto tra Nadia e Massimiliano

Il trono over di Uomini e Donne ha formato una nuova coppia? Da qualche settimana è iniziata la frequentazione tra Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini. La dama, dopo aver ascoltato la presentazione del cavaliere, ha deciso di lasciargli il numero cominciando così a frequentarlo. Dopo qualche alto e basso, Nadia e Massimiliano sono riusciti a trovare un equilibrio e tra i due sta nascendo un sentimento vero come ha confermato la dama in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

“Massimiliano ha invaso di parole bellissime la mia vita, e sta tirando fuori sentimenti che tenevo chiusi da anni in un cassetto. Tendo a credere a tutto ciò che mi dice perché lo fa con tanto trasporto che sono due le possibilità: o è solo un cantastorie o sono davvero una donna fortunata… Sono estremamente coinvolta da lui […] Nella vita non ci sono certezze, ma il solo pensiero di non vederlo più mi devasta”, ha detto l’ex cavaliere.



Uomini e Donne, Nadia Marsala e il rapporto con Gemma Galgani

Nadia Marsala, oltre ad aver trovato in Massimiliano una persona con cui poter costruire qualcosa d’importante, ha trovato anche in Gemma Galgani una rivale. La dama di Torino non ha mai nascosto il proprio interesse per Massimiliano che ha visto solo una volta. In studio, sono stati diversi gli scontri tra Nadia e Gemma. Tuttavia, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, la Marsala parla così della Galgani:

“Quando non sono provocazioni non mi infastidiscono: quindi, per la maggior parte delle volte, le incursioni di Gemma fanno sorridere anche me. Credo che Gemma non sia la donna adatta a Max. Solo io posso sopportare uno come lui che è una valanga di amore, parole e azioni”.

