Uomini e donne/ Anticipazioni e news oggi, 5 aprile: Valentina Autiero innamorata?

Uomini e donne torna in onda solo domani pomeriggio visto che oggi, in occasione della Pasquetta, lascerà spazio alla replica di Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli. Al centro dello studio poi prenderà posto sicuramente Gemma Galgani insieme ai volti noti del programma ma chi non vedremo, almeno per ora, sembra sarà Valentina Autiero. Si è spesso parlato di un possibile ritorno della bella morettina nel parterre del programma ma al momento tutto è sfumato e non solo perché il tempo per il programma sta per scadere e presto arriverà la pausa estiva ma anche perché in molti sono convinti che la bella Valentina abbia trovato l’amore. Non è la prima volta che i suoi messaggi social lasciano pensare al “peggio” e anche nei giorni scorsi è successo lo stesso.

Gemma Galgani vicino all'addio?

Valentina Autiero ha trovato l’amore?

Valentina Autiero, proprio a Uomini e donne Magazine ha rivelato di essere interessata a Gero, il cavaliere che aveva incuriosito anche Samantha, la neo tronista, salvo poi lasciare il programma. Ma se non fosse riuscita a contattarlo? Dal suo profilo social abbiamo notato una strana dedica d’amore che nelle scorse ore sembrava essere destinata proprio ad una persona speciale, “l’unico in grado di capirla”, ma che in realtà è stata rivolta proprio al suo parrucchiere che nei giorni scorsi le ha rifatto il look con il benestare dei fan. Forse il suo cambio è dovuto all’arrivo nella sua vita di un nuovo amore o, magari, del suo possibile ritorno nel dating show di Maria de Filippi? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

