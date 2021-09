Uomini e Donne/ Anticipazioni e News: Riccardo Guarnieri torna in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over e classico

Riccardo Guarnieri tornerà nello studio di Uomini e Donne? Il cavaliere, dopo la fine della storia con Ida Platano, nella scorsa stagione, è tornato ad essere un protagonista con la sua storia con Roberta Di Padua. La storia con quest’ultima è, ormai, finita, e Riccardo pare sia ufficialmente single. Chi si aspettava di rivedere Guarnieri in studio, tuttavia, è rimasto deluso dalle anticipazioni delle prime registrazioni della nuova stagione. Riccardo, infatti, pare non abbia alcuna intenzione di tornare in trasmissione.

Diversamente, proprio la sua ex, Ida Platano è tornata in trasmissione e ha cominciato a conoscere il nuovo cavaliere Marcello. Tra i due c’è già stato un bacio. La frequentazione starà continuando o la dama avrà deciso di mettere fine alla conoscenza?

Gemma Galgani, nuovi pretendenti in arrivo?

Nuovi pretendenti in arrivo per Gemma Galgani? La dama storica del trono over di Uomini e Donne non si arrende ed è pronta a trovare l’amore. Durante le scorse registrazioni, per Gemma Galgani, non è arrivato nessun nuovo pretendente. Sarà cambiato qualcosa nel frattempo? Gemma, romantica e sognatrice, spera di poter vivere una vera favola d’amore. Finora non è stata molto fortunata e l’arrivo di Isabella Ricci ha fatto vacillare le sue certezze.

Tra Gemma e Isabella, nella scorsa stagione, ci sono state scintille. La rivalità tra le due dame sarà al centro delle nuove registrazioni? In attesa di scoprire le nuove anticipazioni, il pubblico ha già fatto partire il countdown per la messa in onda della prima puntata prevista per lunedì 13 settembre.

