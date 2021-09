Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico e over

Saranno puntate scintillanti quelle della nuova stagione di Uomini e Donne, in onda dal 13 settembre. Oltre alle discussioni tra dame e cavalieri e tra tronisti e troniste con i rispettivi pretendenti, il pubblico attende di capire l’evoluzione del rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra la bionda opinionista e la dama storica del trono over, nell’ultimo periodo, la simpatia è venuta meno. Nel corso della scorsa stagione, le discussioni erano all’ordine del giorno e, dalle premesse, pare che sarà così anche nella nuova stagione.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, infatti, la Cipollari ha criticato la scelta di Gemma di rifarsi il seno. “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare”.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

La scelta di Gemma Galgani di sottoporsi all’intervento di chirurgia plastica non è condivisa da Tina che è convinta che Gemma non accetti il tempo che passa. “Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani”, ha aggiunto la Cipollari.

L’atteggiamento di Tina nei confronti di Gemma, dunque, non cambierà. In compenso, la Galgani non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione prima di trovare l’amore. Nonostante i dubbi di Tina, la dama di Torino riuscirà a trovare il suo principe azzurro? Lo scopriremo nel corso della nuova stagione.

