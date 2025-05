Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da oggi fino a venerdì 16 maggio, tenendo conto del fatto che sarà dato il giusto spazio per il Trono Classico e il Trono Over, anche se ormai sono diciture cadute in disuso da quando Maria De Filippi ha deciso di unire i due troni onde evitare di perdere troppi ascolti.

Chi è Arcangelo e chi sono le frequentazioni del cavaliere di Uomini e Donne/ Spunta Sabrina Zago

Si parte con Gianmarco Steri, che ieri ha fatto la sua scelta: dopo aver visto Nadia Di Diodato fuggire dallo studio, mandandolo pure a quel paese, lui riuscirà finalmente a chiarire con lei, riportandola in studio, tanto che in esterna durante il loro confronto ci sarà l’ennesimo bacio. Ma non è finita qua perché il tronista porterà in esterna anche Cristina Ferrara con la quale ci sarà un bacio altrettanto appassionato. Ovviamente chi si arrabbierà sarà quest’ultima dato che si ritroverò a essere delusa dal suo comportamento.

Perché Arcangelo e Tina Cipollari litigano a Uomini e Donne?/ Gemma Galgani scatena tutto

Uomini e Donne, anticipazioni da oggi fino al 16 maggio: Guido sorprende Gloria

Cristina Ferrara nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà convinta del forte interesse tra il tronista Gianmarco e Nadia, tanto da considerare il fatto che la stia usando per arrivare a lei. La dama ha poi deciso di lasciare lo studio, ma stando alle anticipazioni fornite ieri si sa che l’ha scelta contro tutto e tutti. Ma non si vive solo di Trono Classico perché ci sono anche delle novità per quel che concerne dame e cavalieri.

Guido ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Sabrina e da quel momento in poi si è concentrato su Gloria, che ne è rimasta assai colpita. Stando alle anticipazioni l’ha sorpresa con una dichiarazione d’amore. Peccato che la dama abbia scelto di non abbandonarne il programma con lui almeno per il momento perché non si sente ancora pronta. Intanto tra Gemma e Arcangelo ci sono stati dei baci che hanno fatto discutere l’opinionista Tina Cipollari. Si chiuderà la stagione con un suo lieto fine oppure no?

Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Arcangelo a Uomini e donne/ Tanti baci ma lui vuole conoscere Sabrina