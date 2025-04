Gianmarco Steri di Uomini e Donne difeso da Francesca Polizzi: spuntano vecchie chat sui social

Il trono di Gianmarco Steri di Uomini e Donne è in pieno caos, travolto dalle segnalazioni su un presunto accordo con la corteggiatrice Cristina Ferrara e con le altre due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi che hanno lasciato intendere di abbandonare il programma autoeliminandosi. Nei giorni scorsi, inoltre, non sono passati inosservati alcune mosse social di Francesca che ha eliminato tutti i post ed i tag al programma come a volerne quasi prendere le distanze. Tuttavia sul web in queste ore stanno iniziando a circolare dei vecchi post risalenti ad alcune settimane fa in cui Francesca Polizzi difende Gianmarco Steri di Uomini e Donne.

Nel dettaglio, infatti, ad inizio trono ad un utente che sosteneva che lei stesse perdendo tempo con il tronista, Francesca Polizzi ha difeso a spada tratta Gianmarco Steri: “Io da quello che ho conosciuto ho visto una persona brillante, curiosa che ha voglia di mettersi in gioco ed imparare anche da chi potrebbe avere ipoteticamente al suo fianco. E questa per me è l’intelligenza vera, non un pezzo di carta.” Ed addirittura a chi insinuava che fosse una persona poco intelligente ha replicato: “Posso permettermi di dissentire perché fortunatamente ho avuto modo di parlarci e mi sembra tutto fuorché una persona stupida”

Premettendo che questi post di Francesca Polizzi risalgono ad inizio Trono di Gianmarco Steri di Uomini e Donne e non sono recenti, e dunque non è chiaro se il suo pensiero sia rimasto immutato oppure è cambiato, c’è molta curiosità attorno al futuro del Trono. Il trono di Gianmarco è a rischio e le domande sono moltissime: Nadia Di Diodato dopo essere auto eliminata ritornerà in studio, i due avranno un chiarimento? E Francesca Polizzi ci sarà nella prossima registrazione di Uomini e Donne, che si terrà martedì 22 aprile 2025 oppure anche lei abbandonerà il programma? Ed il tronista e Cristina Ferrara diranno la loro sulle segnalazioni degli ultimi giorni circa un loro accordo come scelta?