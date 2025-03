Gianmarco Steri assente ad Uomini e Donne: il suo Trono finisce nel caos tra crisi e polemiche

Ieri, lunedì 17 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e gli esperti del programma grazie alle loro ‘talpe’ hanno fornito le loro anticipazioni. Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi hanno fornito due versione completamente diverse, secondo il primo Gianmarco Steri era assente in studio e non si è parlato del suo Trono. Inoltre non erano presenti neanche le sue corteggiatrici e di lui si dovrebbe parlare nella registrazione di oggi. Diverse, invece, le anticipazioni trapelate da Gemma Palagi.

Stando, infatti, alle anticipazioni Uomini e Donne di quest’ultima, Gianmarco Steri era presente in studio insieme alle sue corteggiatrici tra cui Francesca Polizzi che è tornata dopo le ultime tensioni e i dissidi con il tronista. La corteggiatrice si è confrontata con Gianmarco dicendo la sua. In studio inoltre erano presenti anche le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato ed inoltre per lui sono scese due nuove ragazze di cui però al momento non si conoscono neanche i nomi. Tali anticipazioni Uomini e Donne vanno prese con le pinze in quanto uno l’opposto dell’altra, quel che è certo è che il trono di Gianmarco Steri è già nel caos e le altissime aspettative al momento sembrano deluse.

Nelle ultime puntate ha catalizzato l’attenzione il rapporto tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Quest’ultima è rimasta delusa e amareggiata quando il ventottenne romano ha rivelato di preferire esteticamente Cristina, ha abbandonato lo studio e lui non è andata a ce rcarla. In seguito, Francesca ha anche confessato di essere rimasta delusa del fatto che lui non abbia deciso di portarla in esterna per chiarire. Durante la scorsa puntata il tronista ha raggiunto ma lei non ha voluto parlarci e se n’è andata. Adesso stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di Gemma Palagi sembra che il giorno dopo i due si sono visti perché lui è andato all’aeroporto prima che lei partisse, lui ha provato a chiarire e a chiederle di tornare a corteggiarlo ma lei lo ha lasciato sulle spine dicendogli che ci avrebbe riflettuto.