Gianmarco e Francesca di Uomini e Donne sempre più vicini: arriva il chiarimento dopo le tensioni ma Cristina lascia lo studio

Continua il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e nelle ultime registrazioni non sono mancati momenti di crisi e tensioni tra il tronista e Francesca Polizzi, una delle sue corteggiatrici. Sin dall’inizio Gianmarco è rimasto colpito da due corteggiatrici in particolare, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Della prima lo ha colpito da maturità, sagacia e spontaneità mentre la seconda lo attira di più l’aspetto fisico. Uscito in esterna con entrambe è scattato il bacio con Francesca ma quando il tronista ha confessato di preferire dal punto di vista estetico Cristina lei ha lasciato lo studio.

Da allora tra Gianmarco e Francesca di Uomini e Donne è calato il gelo. Lei, presente in studio nella registrazione successiva si è lamentata per il comportamento del tronista che non solo non l’ha seguita per chiedere un confronto ma non l’ha portata neanche in esterna per chiarire. Da parte sua il tronista ha ammesso di non voler rincorrere nessuno ma che ha sempre chiesto informazioni su di lei alla redazione. Si giunge alla registrazione di ieri, 18 marzo 2025, quando Steri ha deciso di portare in esterna la Polizzi. Durante l’esterna in aereoporto i due hanno discusso ma alla fine c’è stato un chiarimento, Gianmarco a Francesca ha confessato: “Puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a prenderti.” A queste parole Cristina ha lasciato lo studio.

Sta entrando sempre più nel vivo il trono classico di Gianmarco e la scelta si fa sempre più vicina. Il ben ventottenne romano, infatti, è entrato in una nuova fase del suo percorso, ha chiuso il cerchio chiedendo alla redazione di non far scendere per lui altre ragazze perché vuole concentrarsi sulle sue tre corteggiatrici, Francesca, Cristina e Nadia. Con la Polizzi dopo il gelo di questi giorni c’è stato un riavvicinamento ed è tornato il sereno, la Ferrara sentite le dichiarazioni ha abbandonato lo studio ma lui l’ha rincorsa per chiarirsi ed invitarla a tornare. Diverso è il discorso con Nadia Di Dionato, Steri ha sempre ammesso di apprezzare molto il suo carattere esuberante e schietto ma allo stesso tempo ha ammesso che a volte i suoi attacchi ed il suo modo di fare non gli piacciono. Il percorso è ancora lungo ma chi sarà la scelta di Gianmarco Steri di Uomini e Donne tra Francesca, Cristina e Nadia?