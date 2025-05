Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Il dating show di Maria De Filippi si appresta a regalare altre novità e sorprese ai telespettatori Mediaset con le puntate infuocate che andranno in onda in questi giorni. Sono tante le questioni che stanno incuriosendo il pubblico, troveremo Giovanni dichiararsi finalmente a Francesca. L’uomo chiederà una nuova occasione alla donna, che deciderà di accettare la pressione e concedergliela, anche se i due non lasceranno insieme il programma, visto che la donna ha deciso di dare una sorta di prova estiva all’uomo.

Tra le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni di Uomini e donne, vedremo Barbara partecipare all’ultima puntata con Ruggiero, la coppia racconterà come stanno proseguendo le cose. Faranno ritorno in studio anche Gabriele e Tiziana, mentre ci saranno ulteriori novità anche per Giovanni e Francesca. Chissà che il prossimo settembre i due non decidano di tornare nel programma per salutare il trono over e iniziare di fatto una nuova relazione.

Uomini e donne in prima serata su Canale Cinque?

Nei prossimi giorni andrà in scena la tanto attesa puntata con la scelta di Gianmarco Steri. Per quanto riguarda l’importanza dell’evento, dunque, e come anticipato da Dagospia, la scelta del tronista Gianmarco Steri potrebbe essere trasmessa (al momento non vi è ancora alcuna ufficialità) in prima serata il prossimo venerdì 30 maggio. Una curiosa decisione dalle parti di Mediaset, con il programma di Maria De Filippi che potrebbe dunque godere di una vetrina decisamente importante per il dating show.

Gianmarco Steri è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione del format, pronto a incollare milioni di telespettatori al piccolo schermo. E come sempre i programmi della De Filippi si confermano delle macchine di ascolti e di grande interesse per i telespettatori. Vedremo cosa deciderà Gianmarco Steri nell’attesa puntata di Uomini e donne.

