Uomini e Donne/ Anticipazioni: Ida Platano come Gemma Galgani, il web…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 24 aprile

Ida Platano come Gemma Galgani? La dama del trono over di Uomini e donne, dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, è tornata in trasmissione e, nonostante abbia avuto altre storie, non è ancora riuscita a trovare l’amore. La dama, in particolare, è finita nel mirino di Tina Cipollari che non tollera il suo atteggiamento. Tra la bionda opinionista e Tina, soprattutto dopo il ritorno di riccardo, le discussioni non mancano mai. La bionda opinionista è convinta che Ida provi ancora qualcosa per Riccardo e che stia solo aspettando un suo gesto per ricominciare a frequentarlo. Ida, tuttavia, ha più volte ribadito di considerarlo una persona speciale, ma di non voler tornare con lui.

Sul web, tuttavia, sono tanti gli utenti che danno ragione a Tina e che considerano Ida l’erede di Gemma Galgani. Tra la Platano e la dama di Torino c’è un forte legame d’amicizia e secondo gli utenti, Ida sarebbe destinata ad ereditare nel programma di Maria De Filippi il ruolo che, fino a poco tempo fa, era di Gemma.

Ida Platano alla ricerca del principe azzurro a Uomini e Donne

Esattamente come Gemma Galgani che, pur essendo presente nel parterre del trono over dalla prima puntata della prima stagione, anche Ida non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro. La storia con Riccardo che ha appassionato il pubblico non le ha regalato il finale da favola che sognava e, per ora, pare che il grande amore sia ancora lontano. Con Diego Tavani prima e Alessandro Vicinanza poi, la frequentazione si è interrotta con un nulla di fatto.

Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” pare che Ida abbia cominciato a conoscere un’altra persona. Con Riccardo, dunque, il ritorno di fiamma che i fan sognano non ci sarà? Tina, nel frattempo, è convinta che tra Ida e Guarnieri ci sia ancora da dire qualcosa.

