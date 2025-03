Stanno continuando le puntate di Uomini e Donne, e in studio ci sono state una forte lite e la scelta di Gianmarco.

Proprio l’ex tronista ha approfondito diverse conoscenze in quello studio televisivo, dopo che per lui sono scese circa 4000 ragazze volenterose di conoscerlo. Tra le fanciulle che si sono invaghite del giovane c’è anche Francesca Polizzi, con cui è stata fatta più di un’esterna e con cui è anche scattato un bacio. La dama è poi all’improvviso sbottata dopo aver visto le uscite che lui ha fatto con le altre contendenti, e ha quindi richiesto un confronto al centro dello studio. Si è mostrata emozionata ma anche molto arrabbiata, ammettendo subito di essere rimasta molto male per il comportamento di Gianmarco.

Il gesto del tronista è d’altronde stato molto chiacchierato, ed è per questo che stanno per avvenire molte sorprese nello studio di Uomini e Donne. A svelarne di più sono le anticipazioni del dating show Mediaset, che hanno appunto reso noto quello che è accaduto durante la scorsa registrazione. Oltre alla scelta del tronista, ci sarebbe anche stata un’accesa lite in studio e un tradimento di Sabrina nei confronti di Giuseppe.

Grande ritorno a Uomini e Donne: Martina e Ciro di nuovo in studio

Le registrazioni verranno mandate in onda nei prossimi giorni, e intanto si sa già quello che succederà. In studio arriveranno infatti due dei volti più amati di questa edizione del programma. Si tratta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che si sono conosciuti proprio durante il dating show e che sono usciti dallo studio mano nella mano e con la convinzione di iniziare un percorso di vita insieme. Così è stato e adesso i due sono più innamorati che mai. La coppia è quindi tornata lì dov’è nato tutto e ha raccontato come sta procedendo la loro relazione.

Martina e Ciro tornano a Uomini e Donne (foto ig @martideioannon) ilsussidiario.net

“Tra noi va tutto bene“, ha dichiarato l’ex tronista che ha intanto reincontrato il suo corteggiatore Gianmarco, oggi seduto sul trono classico del programma. Nel corso dell’episodio, Steri ha anche notato il nuovo look della ragazza e si è complimentato con lei per il bel taglio di capelli che porta. L’aria è stata apparentemente pacifica, anche se pare che non siano mancati dei momenti di tensione tra il tronista e Ciro Solimeno. Il primo si è alzato per andare a salutare il secondo ma quest’ultimo gli ha teso solo la mano senza aggiungere nessun’altra parola. Questo gesto non sarebbe affatto piaciuto al pubblico, che avrebbe espresso il proprio dissenso nei confronti dell’ex volto del programma. Gianmarco ha intanto definitivamente voltato pagina e ora si appresta a fare la sua tanto attesa scelta.

Chi sarà la scelta di Gianmarco Steri, forte lite in studio

Durante la scorsa registrazione è stata mandata in onda l’esterna che Gianmarco ha fatto con Francesca Polizzi. I due sono stati in aeroporto e proprio lì il tronista ha detto: “Puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a riprendere”. Questa fase ha letteralmente commosso la ragazza, ma ha anche suscitato delle reazioni contrastanti nelle altre corteggiatrici. Cristina si è ad esempio subito alterata e ha voluto lasciare immediatamente il programma, lasciando di stucco Steri che ha invece provato a rincorrerla per avere un chiarimento con lei.

Le anticipazioni di Uomini e Donne (foto ig @uominiedonne) ilsussidiario.net

La ragazza non ha però voluto sentire ragioni e si è allontanata dallo studio. A quel punto il tronista ha annunciato di aver preso una decisione importante e di voler proseguire il suo percorso a Uomini e Donne con Francesca, Cristina e Nadia. Gianmarco ha inoltre avuto un confronto molto acceso con Nadia Di Diodato, che ha messo in discussione il suo comportamento e con cui c’è stato un acceso botta e risposta. La sua scelta è insomma sempre più vicina, e nel frattempo Steri sta continuando a delineare le sue preferenze. Nelle prossime puntate verrà intanto dato spazio anche al Trono Over, in cui continuano ad esserci degli inaspettati colpi di scena.

Cosa succederà tra Sabrina e Giuseppe del Trono Over

Il Trono Over pullula di tante sorprese, che riguardano stavolta il rapporto che si è creato tra Sabrina e Giuseppe. Nel corso delle precedenti puntate, lui si è avvicinato alla donna con l’intenzione di riallacciare i rapporti ma lei ha a quel punto preso le distanze. “Ho messo un punto, posso volermi bene? Amarmi?“, ha dichiarato la dama ormai stanca degli alti e bassi che ci sono sempre stati con lui. Giuseppe ha così iniziato a sostenere che lei si sia fatta condizionare dalla decisione del suo mental coach. “Sto riprendendo in mano la mia vita“, ha detto Sabrina, con cui si è alleata anche Tina Cipollari. “Se uno mi blocca cosa devo fare?“, ha chiosato quest’ultima.

La donna ha quindi iniziato a frequentare anche altri uomini, anche se qualcuno sostiene che lei tenga ancora a Giuseppe. “La conoscenza arriva fino ad un certo punto e non riesco nemmeno a farmi conoscere“, ha sostenuto il cavaliere Maurizio. I giochi sono insomma ancora aperti e per il momento non si sa come si concluderanno. Quel che è certo è che si saprà tutto nei prossimi episodi.