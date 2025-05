Uomini e Donne, è finita male l’esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Spunta indiscrezione bomba!

Si sta per concludere il trono classico a Uomini e Donne di Gianmarco Steri e nelle registrazioni finali del programma che si terranno il 12 maggio 2025 ci sarà l’attesissima decisione: chi sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Nella registrazione di domani, infatti, si vedranno le due esterne del tronista con le sue corteggiatrici. Mentre crescono le ipotesi e le segnalazioni proprio pochi minuti fa l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una segnalazione bomba che riguarda proprio la corteggiatrice Cristina.

Scendendo nel dettaglio, infatti, un utente ha avvisato l’esperto del programma di aver incontrato Cristina e la madre nel centro commerciale Maximall di Salerno, ed ha aggiunto che pur essendosi seduta a tavoli di distanza si è accorta che la corteggiatrice fosse un po’ giù. A questo punto Pugnaloni ha lanciato l’indiscrezione: che l’esterna di Cristina Ferrara con Gianmarco Steri di Uomini e Donne sia andata male? Del resto proprio in questi il tronista sta concludendo le conoscenze con le due corteggiatrici per avere le idee chiare in vista della scelta e dunque non è escluso che qualcosa tra i due sia andata storto.

Anticipazioni Uomini e Donne, doccia fredda per Cristina Ferrara? Il rumor sul trono Gianmarco Steri

Al momento in cui scriviamo l’indiscrezione bomba sul fatto che è finita male l’esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, resta, un’indiscrezione da prendere con le pinze. Per scoprire che cos’è successo davvero occorre attendere le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di domani. Come sono andate le esterne di Gianmarco Steri con le sue due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Chi delle due sarà la sua scelta? Mancano poche settimane per scoprirlo.

Nel frattempo però non si può non notare che il trono del 29enne romano è stato contraddistinto da rumor e segnalazioni clamorose, prima è venuto fuori un presunto accordo con Cristina, poi Fanpage e Lorenzo Pugnaloni hanno lanciato la bomba, poi rivelatasi falsa, che il cugino di Nadia lavorasse nella sua barberia. E sul web in molti sono già certi che la sua scelta sia Nadia anche se il trono di Gianmarco ha ampiamente deluso le aspettative, partito con il botto con ben 10.000 ragazze pronte a corteggiarlo registrazione dopo registrazione è stato sommerso da critiche e polemiche fino all’epilogo che per i social sarà finto e poco emozionale.