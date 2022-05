Uomini e Donne/ Anticipazioni: Maria Grazia e la spiazzante confessione su Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni e news 8 maggio 2022

Tornato ad essere ufficialmente un cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è uscito prima con Gloria e poi con Maria Grazia. Con entrambe le dame, però, la conoscenza è finita ed oggi, sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Maria Grazia Scicchitano svela alcuni dettagli del suo rapporto con il cavaliere pugliese. Maria Grazia racconta di aver gradito, inizialmente, la attenzioni che le riservava Riccardo facendo, poi, un passo indietro nel momento in cui ha capito che lui voleva andare oltre. Di fronte al passo indietro di Maria Grazia, pare che l’atteggiamento del cavaliere pugliese sia cambiato.

“Sono una donna che ha bisogno di certe attenzioni che, nel caso di Riccardo, ho sentito vere tanto da lasciarmi andare. Poi però, quando lui mi ha fatto capire che voleva andare oltre e io ho frenato la cosa, ci sono rimasta male che lui abbia cambiato atteggiamento, che si sia freddato. Mi sono sentita più un oggetto del desiderio che una donna da conoscere nel profondo“, ha detto la dama.

Uomini e Donne, Maria Grazia Scicchitano: la verità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nel corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Maria Grazia si è soffermata anche sul rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che continua a suscitare commenti in studio, in primi da parte di Tina Cipollari, sempre convinta che la dama sia ancora innamorata dell’ex fidanzato. A tal proposito, Maria Grazia spiega di aver visto un sentimento tra Ida e Riccardo, ma di non aver visto amore.

“Credo che tra Ida e Riccardo qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente. Non credo assolutamente che Riccardo sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida quindi sì, anche con il senno di poi ci uscirei perché non vedo niente di male nella sua affezione a lei”, ha detto la dama.

