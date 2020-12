Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 1 dicembre: Gemma in un video.. hot!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 1 dicembre

Video hot in arrivo a Uomini e donne? Siamo sicuri di no ma i fan di Gemma Galgani stanno già fantasticando su quello che vedranno oggi in trasmissione dopo che anche ieri, nonostante fosse seduta al suo posto, la dama torinese ha smosso le acque e ha fatto infuriare Tina Cipollari. Ma cosa è successo? Questa volta a finire nel mirino di Gemma è la bella Maria rea di pubblicare alcuni video che la ritrarrebbero con l’amica, un’altra dama del parterre. Questo ha acceso alcune lampadine in Gianni Sperti che adesso si spiega i loro comportamenti e il loro essere complici in alcuni casi e in mezzo c’è Gemma Galgani che lanciata la bomba è finita nel mirino di Tina Cipollari che l’ha accusata di non voler mostrare queste prove di cui tanto parla.

Tutti vogliono Gemma Galgani ma..

Ancora una volta oggi a Uomini e donne si parlerà di lei e dei suoi corteggiatori. In particolare, a finire sotto la lente sarà il suo modo di corteggiare Maurizio che, stando ad alcune anticipazioni, avrebbe ricevuto un messaggio da parte della dame ma, soprattutto, un video in cui Gemma Galgani si lancia in un balletto a lui dedicato. Inutile dire che la rivelazione alzerà di nuovo la temperatura in studio per via della reazione di Tina Cipollari che darà di nuovo di matto alzandosi dal suo posto e facendo uno show in studio. Ci sarà spazio anche per i giovani tronisti che proprio sul finire della puntata di ieri hanno preso posto al centro dello studio. Cosa ne sarà di loro oggi pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA