Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 1 marzo: Giacomo ha un debole per Roberta?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 1 marzo

Uomini e donne continua ad andare in onda con successo e anche oggi succederà lo stesso quando Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno ancora al centro di tutto come in ogni settimana e non solo. Le due però lasceranno posto anche ai giovani tronisti del programma che stanno prendendo piede un poco alla volta ma, alla fine, sembra proprio che tutto potrebbe riservarci ancora dei colpi di scena possibili visto che Giacomo Czerny, il nuovo tronista di Uomini e Donne, spera di trovare la sua anima gemella anche se la prima corteggiatrice, Vanessa, con la quale è uscito in esterna non sembra averlo colpito molto. Vanessa, infatti, ha ammesso di essere interessata al collega Massimiliano Mollicone e, dal canto suo, Giacomo ha ammesso di aver notato una dama del trono over che è ‘impossibile non notare’ ovvero Roberta di Padua.

Giacomo ha un debole per Roberta? Lei prova con Riccardo e..

La bella rossa è protagonista di queste ultime puntate di Uomini e donne e non solo per via del nuovo tronista ma anche per quello che sta succedendo con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è stato accusato di essere un po’ poco passionale rispetto ai sentimenti che ha detto di provare per la bella dama, ma come farà per risolvere la questione? Al momento lei ha scelto di chiudere e lui ha deciso di subire la decisione andando avanti con un’altra dama ma in questa nuova settimana del programma sembra che finalmente arriverà il colpo di scena che tutti stanno aspettando ovvero il loro addio al programma ma se le cose non dovessero andare? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA