Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 ottobre: Veronica si dichiara (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi, venerdì 11 ottobre, con una nuova puntata del trono classico. Dopo l’addio di Sara Tozzi e il duro confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, si torna a parlare del percorso dei tronisti. Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche hanno ormai rotto il ghiaccio e la conoscenza con i rispettivi pretendenti è entrata nel vivo. Puntata dopo puntata, tra Alessandro e Giulio la rivalità è sempre più evidente soprattutto a causa del reciproco interesse per Veronica. La giovane corteggiatrice, dopo essere uscita con entrambi e aver discusso con Raselli, nella puntata odierna si dichiarerà per Alessandro. Una dichiarazione che, tuttavia, scatenerà accese polemiche in studio. La Burchielli, infatti, sarà attaccata dalle sue rivali, ma avrà un battibecco anche con Giulio che non crederà totalmente alle sue parole.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: GIULIA TRA ALESSANDRO, DANIELE E CRISTIANO

Chi non crederà alla dichiarazione di Veronica sarà anche la tronista Giulia, convinta che, da orgogliosa, la Burchielli non voglia darla vinta a Giulio Raselli preferendo rinunciare a conoscerlo piuttosto che ammettere un interesse nei suoi confronti. Giulio, inoltre, visibilmente deluso per la scelta di Veronica, avrà un battibecco anche con Irene e Sara. Problemi anche per Giulia Quattrociocche. La tronista che, con la sua semplicità ha conquistato tutti, continuerà a non credere al reale interesse di Alessandro nei suoi confronti ammettendo di sentirsi più a suo agio con gli altri corteggiatori, in primis con Daniele e con Cristiano. Alessandro, però, arrivato in trasmissione unicamente per conoscere lei, ribadirà la sua voglia di corteggiarla e conquistarla. Diffidente, Giulia continuerà il suo percorso, ma non nasconderà la paura di essere presa in giro.

